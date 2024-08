MAINCOR unterstützt die Aktion „Barrierefreiheit für Emma“ mit Materialspende im Wert von 3.200,- Euro

SCHWEINFURT – Die MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG unterstützt die Aktion „Barrierefreiheit für Emma“ mit einer Materialspende im Wert von 3.200 Euro. Die Spende wird für den Einbau einer Fußbodenheizung im derzeit entstehenden Anbau am Familienhaus von Emma in Sand am Main verwendet, der es ihr ermöglichen wird, in einem barrierefreien Umfeld aufzuwachsen.

Emma kam mit der Krankheit Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) zur Welt. Diese Erkrankung führt zu einer erheblichen Einschränkung ihrer Beweglichkeit und einer deutlichen Reduktion der Muskelkraft. Der Anbau am Familienhaus ist daher ein wichtiger Schritt, um Emma die bestmögliche Unterstützung und Unabhängigkeit im Alltag zu bieten.

Geschäftsführer Michael Pfister und Marketingleiter Florian Dittert waren an der Baustelle vor Ort, um die Spende an die Familie zu überreichen. Beide zeigten sich tief beeindruckt vom Engagement der Familie und dem Helfer-Shuttle Eltmann e.V., die gemeinsam an der Verwirklichung dieses lebensverändernden Projekts arbeiten. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die Familie zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ein Zuhause zu schaffen, das den besonderen Bedürfnissen von Emma gerecht wird“, betonten beide bei der Übergabe.

Die Eltern von Emma danken allen Unterstützern und Helfern von Herzen, die dazu beitragen, das Leben der kleinen Kämpferin zu erleichtern und ihr eine bessere Zukunft zu ermöglichen. „Barrierefreiheit ist für viele Menschen, die sich im Alltag mit Einschränkungen konfrontiert sehen, eine Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Die Spende der MAINCOR bedeutet für uns mehr als nur finanzielle Hilfe. Sie gibt uns Kraft und zeigt uns, dass wir auf diesem Weg nicht allein sind“, erklärte die Familie vor Ort.

Joachim Krines vom Helfer-Shuttle Eltmann e.V. ergänzt, „die Aktion „Barrierefreiheit für Emma“ ist ein herausragendes Beispiel, wie gemeinsam Großes bewirkt werden kann. Als Helfer-Shuttle Eltmann stehen wir der Familie mit Herz und Hand zur Seite, um die Koordination der Spenden und Maßnahmen reibungslos zu gestalten. Gemeinsam setzen wir alles daran, das Projekt erfolgreich umzusetzen.“

Weitere Unterstützung ist herzlich willkommen. Der Spendenaufruf ist zu finden unter: www.gofundme.com/f/ich-wunsche-mir-ein-barrierefreies-zuhause