Mann schlägt Frau auf der Straße – Täter von der Polizei gefasst

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Dienstag gegen 18:00 Uhr schlug der 35-jährige Tatverdächtige einer 32-Jährigen Frau in der Sanderstraße unvermittelt gegen die Schulter.

Sie erlitt durch den Schlag eine Schwellung und wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war für die Geschädigte nicht von Nöten. Die Polizei wurde umgehend verständigt und konnte den flüchtigen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe antreffen. Bei seiner Festnahme schlug der 35-Jährige in Richtung eines Polizeibeamten, welcher dem Schlag ausweichen konnte und unverletzt blieb. Da der Tatverdächtige sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er durch die Polizei in eine Fachklinik eingeliefert.

In jüngster Vergangenheit wurden der Polizei gleichgelagerte Fälle mitgeteilt, bei denen Frauen durch einen unbekannten Mann geschlagen oder getreten worden sind. Möglicherweise kommt der gefasste Tatverdächtige auch als Täter für die Delikte zum Nachteil der anderen Frauen in Fragen. Dies bedarf jedoch weiterer polizeilicher Ermittlungen.