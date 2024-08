Mann um Geld betrogen – Polizei nimmt Täterin fest – Ermittlungserfolg durch gute Zusammenarbeit mit der Polizei im Saarland

HOLZKIRCHEN, LKR. WÜRZBURG – Am Montagmorgen wurde eine 34-jährige Frau von der Würzburger Kriminalpolizei festgenommen, als sie erneut versuchte, Bargeld von einem 64-jährigen Mann abzuholen. Die Frau hatte über einen längeren Zeitraum das Vertrauen des Mannes erschlichen und ihn um sein Erspartes gebracht.

Ermittlungen und Tatverdacht

Die Würzburger Kriminalpolizei erhielt in der vergangenen Woche Hinweise auf einen Betrugsfall im Landkreis Würzburg, die von Beamten des saarländischen Landeskriminalamts im Zuge anderer Ermittlungen aufgedeckt wurden. Der 64-jährige Mann hatte der ihm unbekannten Frau über eineinhalb Jahre hinweg mehrere Bargeldsummen in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrags überwiesen oder persönlich übergeben.

Die Frau hatte dem Mann gegenüber persönliche Notlagen vorgetäuscht, darunter eine angebliche Trennung von ihrem Ehemann und die Verantwortung für vier Kinder, um an sein Geld zu gelangen.

Festnahme und Untersuchungshaft

Am Montagmorgen wollte sich die Frau erneut mit dem Mann in Würzburg treffen, um weiteres Bargeld zu erhalten. Dabei wurde sie jedoch von den Kriminalbeamten überrascht und festgenommen. Noch am selben Tag wurde sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs erließ.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern weiterhin an.