Mann wollte in Retzbach schnell ans Ziel – das Gegenteil war das Resultat + 30.000 Euro Schaden

RETZBACH / ZELLINGEN, Lkr. Main-Spessart -Statt schneller an seinem Ziel zu sein hat ein Mann aus Leipzig mit seinem Fahrverhalten das absolute Gegenteil erreicht.

Der 35-jährige war am Freitag, den 19.07., mit seinem BMW auf der Staatsstraße St 2437 von Retzbach kommend in Richtung Thüngen unterwegs, als er gegen 11:55 Uhr kurz vor der Bauschuttdeponie, zum Überholen eines Lkw ansetzte. Ein entgegenkommender 49-jähriger musste daraufhin seinen Skoda in den Straßengraben lenken um einen Zusammenstoß zu verhindern. Doch auch beim Versuch sein Überholmanöver zu beenden scheiterte der BMW-Fahrer, er touchierte beim Wiedereinscheren mit seiner rechten Fahrzeugseite den überholten Lkw, wodurch beide deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Glücklicherweise blieben alle beteiligten Personen unverletzt, an den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 30.000,- Euro. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Trotz der zweistündigen einseitigen Fahrbahnsperrung kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Wegen der grob verkehrswidrigen Fahrweise wurde gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.