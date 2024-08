Marius Uhl verstärkt die Würzburger Kickers

WÜRZBURG – Die Würzburger verpflichten Abwehrspieler Marius Uhl. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt vom SGV Freiberg an den Dallenberg.

Marius Uhl, der seine fußballerische Karriere in Rot am See und der SpVgg Satteldorf begann, spielte in der Jugend auch für die TSG 1899 Hoffenheim. 2015 wechselte er zum FSV Hollenbach, bei dem er die Jugendmannschaften bis 2019 zur U19 durchlief und dann dort in den Herrenbereich wechselte. Seinen Vertrag bei der SGV Freiberg wurde unter der Woche aufgelöst.

“Die Würzburger Kickers sind ein Traditionsverein mit ambitionierten Zielen. Ich freue mich auf die Herausforderung und werde alles dafür geben, um meinen Beitrag für den maximalen Erfolg der Kickers zu leisten”, Sagt Marius Uhl.

Sportdirektor Sebastian Neumann freut sich über die Neuverpflichtung:”Mit Marius bekommen wir einen flexiblen Defensivspieler, der hier aus der Region kommt und uns sofort verstärken soll. Er passt sportlich sowie menschlich sehr gut ins Team.“