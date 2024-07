Maximilian Zaiser kommt zu den Kickers zurück

WÜRZBURG – Maximilian Zaiser, der erst vor einigen Wochen zum SGV Freiberg in die Regionalliga Südwest wechselte, hat seinen Vertrag einvernehmlich wieder aufgelöst. Er freut sich über eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

„Die Zeit nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation war sehr hart für mich und ich habe mir viele Gedanken über meine Zukunft gemacht. Eine Entscheidung treffen zu müssen war schwer, und am Ende muss man sagen, dass es ein Fehler war Würzburg zu verlassen. Die Stadt, die Menschen, der Verein haben sehr gut zu mir gepasst. Aber vor allem die Fans, die uns immer leidenschaftlich unterstützt haben, waren ein Grund zu den Kickers zurückzukommen“, sagt Maximilan Zaiser. „Ich bin unheimlich froh darüber und bedanke mich bei allen, die es ermöglicht haben, dass ich dieses Jahr wieder das Trikot mit dem Kickers Logo tragen darf. Ich freue mich sehr und jetzt heißt es nur eins: Wir wollen das Ziel erreichen, was wir durch die Relegation nicht geschafft haben“, so Zaiser weiter.

In den letzten beiden Spielzeiten der Regionalliga Bayern lief Zaiser 71-mal für die Würzburger Kickers auf und hat sich dabei als wichtiger Bestandteil der Mannschaft erwiesen. Bis auf eine Gelbsperre im Heimspiel gegen Schweinfurt war er bei jeder Regionalligapartie dabei.

In den letzten zwei Jahren konnte der 25-jährige in der Liga 14 Tore erzielen und acht Vorlagen geben. Diese beeindruckende Leistung hat maßgeblich dazu beigetragen, die Kickers in der Liga zu stabilisieren.

Sportdirektor Sebastian Neumann freut sich über die Wende und die Wieder-Verpflichtung: „Maxi hat sich in den letzten zwei Jahren für uns zu einem Schlüsselspieler entwickelt. Seine konstanten Leistungen und seine Einstellung sind vorbildlich. Mit ihm an Bord haben wir beste Chancen, unsere Ziele zu erreichen. Wir freuen uns, dass er zu uns zurückgekommen ist und seinen Weg nun doch bei den Kickers fortsetzen möchte.“