Mehrere Körperverletzungsdelikte im Stadtgebiet Würzburg

WÜRZBURG/INNENSTADT – In der Nacht auf Samstag kam es gegen 02:50 Uhr vor der Diskothek „Boot“ in der Veitshöchheimer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen.

Ein 25-jähriger Geschädigter geriet zunächst innerhalb der Diskothek in eine verbale Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Täter. Kurz darauf wurde er im Außenbereich erneut von dem Täter und einer weiteren Person angegriffen. Beide schlugen und traten auf den 25-Jährigen ein, der schließlich fliehen konnte. Die beiden Täter entkamen unerkannt. Der Geschädigte wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter: männlich, etwa 185 cm groß, 25-30 Jahre alt, schwarz gekleidet, mit Bauchtasche und 3-Tage-Bart Täter: männlich, etwa 185 cm groß, 25-30 Jahre alt, blonde Haare, Bart, orangefarbenes T-Shirt

WÜRZBURG/INNENSTADT – Gegen 03:30 Uhr kam es an derselben Stelle zu einer weiteren Auseinandersetzung. Ein 18-Jähriger geriet in eine verbale Streitigkeit mit einem Unbekannten, der ihm schließlich mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Täter floh unerkannt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt, eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Sonntagmorgen gegen 04:45 Uhr ereignete sich ein drittes Körperverletzungsdelikt in der Augustinerstraße. Zwei Frauen gerieten vor einer Diskothek in einen Streit. Ein 26-jähriger Mann versuchte zu schlichten, wurde jedoch von einem Freund der Frauen mit der Faust in den Halsbereich geschlagen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in die Bockgasse, wo der Täter erneut zuschlug. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und seine Jacke wurde beschädigt.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, etwa 190 cm groß, 20-25 Jahre alt, schlanke Statur

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.