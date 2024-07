Auswahl von einem Online Casino ohne Oasis – Wie?

In der Welt des Online-Glücksspiels tauchen immer wieder neue Begriffe und Konzepte auf, die es zu verstehen gilt. Einer dieser Begriffe ist das „Online Casino ohne Oasis“. Dieser Begriff bezieht sich auf Online Casinos, die ohne die deutsche Spielersperrdatei, auch bekannt als OASIS-Sperrsystem, operieren.

In diesem Blogbeitrag werden wir detailliert darauf eingehen, wie man ein seriöses und sicheres Casino ohne Oasis auswählt. Es gibt viele Aspekte zu berücksichtigen, von der Lizenzierung und Regulierung über die angebotenen Spiele bis hin zu den verfügbaren Zahlungsmethoden. Wir werden Ihnen nützliche Tipps und Ratschläge geben, damit Sie ein Casino finden, das Ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Fairness einzugehen.

Ohne Oasis – was heißt das?

Der neue Glücksspielstaatsvertrag , der am 1. Juli 2021 in Deutschland in Kraft trat, hat das regulierte Online-Glücksspiel umfassend reformiert. Ziel dieses Vertrags ist es, den Spielerschutz zu verbessern und einheitliche Regelungen für den deutschen Markt zu schaffen. Zu den wichtigsten Änderungen gehören strengere Maßnahmen zur Spielsuchtprävention, wie die Einführung der OASIS-Sperrdatei, die Spieler automatisch sperrt, wenn sie problematisches Verhalten zeigen.

Darüber hinaus wurden strikte Limits für Einzahlungen und Wetten festgelegt sowie die 5-Sekunden-Regel für Spielautomaten eingeführt, die das Spieltempo verlangsamt. Während diese Maßnahmen den Schutz der Spieler erhöhen sollen, führen sie auch zu Einschränkungen, die viele Spieler dazu veranlassen, nach Alternativen wie Casinos ohne Sperrdatei zu suchen, um ein weniger reglementiertes Spielerlebnis zu genießen.

Mehr Freiheit und Freiheit und Flexibilität

Spieler entscheiden sich oft für Casinos ohne Oasis, weil diese Plattformen mehr Freiheit und Flexibilität bieten. Dies beginnt mit dem Fehlen der 5-Sekunden-Regel, die in regulierten deutschen Casinos vorgeschrieben ist, um problematisches Spielen zu reduzieren. Ohne diese Regel können die Spieler ein dynamischeres und spannenderes Spieltempo genießen, was besonders bei Spielautomaten von Vorteil ist.

Ein weiterer Grund ist das Fehlen von Limits für Ein- und Auszahlungen. In Casinos ohne Oasis können Spieler nach Belieben einzahlen und ihre Gewinne ohne Einschränkungen abheben, was ein erheblich freieres Spielerlebnis ermöglicht.

Zudem bieten diese Online Casinos oft bessere Boni und Angebote, da sie nicht den strengen deutschen Regulierungen unterliegen. Diese attraktiven Willkommensboni, Freispielangebote und regelmäßigen Promotionen können den Wert des eigenen Einsatzes deutlich erhöhen und das Spielerlebnis noch lohnender machen.

Nicht zuletzt schätzen viele Spieler den größeren Spielekatalog dieser Casinos. Ohne die Beschränkungen der deutschen Glücksspielregulierungen können Online Casinos ohne Oasis eine breitere und vielfältigere Auswahl an Spielen anbieten, einschließlich neuer und exklusiver Titel, die in regulierten Casinos möglicherweise nicht verfügbar sind.

4 entscheidende Faktoren bei der Auswahl

Im Folgenden beleuchten wir die 5 wichtigsten Punkte, die man bei der Auswahl eines Online Casinos ohne Oasis beachten muss. Diese Kriterien helfen Ihnen dabei, ein sicheres und unterhaltsames Spielerlebnis zu gewährleisten und das für Sie passende Casino zu finden:

Faktoren Zusammenfassung Lizenzierung und Regulierung Verfügt das Casino über eine gültige Lizenz? Spiele und Anbieter Wie ist die Auswahl an Spielen und wer macht sie? Zahlungsmethoden inklusive Kryptowährungen Stehen für Auszahlungen und Einzahlungen mehrere Zahlungsmethoden zur Verfügung? Guter 24/7 Kundenservice Gibt es verschiedene Kundendienstmethoden, um alle Anfragen zu beantworten?

Lizenzierung und Regulierung

Bei der Auswahl eines Online Casinos ohne Oasis ist die Lizenzierung und Regulierung der wichtigste Aspekt. Ein seriöses Casino sollte immer eine gültige Lizenz von einer anerkannten Glücksspielbehörde besitzen.

Diese Lizenz stellt sicher, dass das Casino strenge Standards in Bezug auf Fairness, Sicherheit und verantwortungsvolles Spielen einhält. Zu den renommiertesten Glücksspielbehörden gehören die Malta Gaming Authority (MGA), die UK Gambling Commission und die Gibraltar Gambling Commissioner.

Die Informationen zur Lizenzierung finden Sie normalerweise im Fußbereich der Casino-Website. Es ist ratsam, die Gültigkeit der Lizenz zu überprüfen, indem Sie die Lizenznummer und die ausstellende Behörde direkt auf deren Websites nachschlagen. Eine gültige Lizenz gibt Ihnen die Gewissheit, dass das Casino regelmäßig überprüft wird und Ihre Rechte als Spieler geschützt sind.

Spiele und Anbieter

Ein vielfältiges Spielangebot ist entscheidend für ein unterhaltsames Online Casino Erlebnis. Achten Sie darauf, dass das Casino eine breite Palette an Spielen anbietet, darunter Spielautomaten, Tischspiele wie Blackjack und Roulette, sowie Live-Dealer-Spiele. Die Qualität der Spiele ist ebenso wichtig wie die Quantität.

Renommierte Softwareanbieter wie NetEnt , Microgaming, Playtech und Evolution Gaming sind ein Indiz für hochwertige und faire Spiele. Diese Anbieter sind bekannt für ihre innovativen Technologien und spannenden Spielmechaniken. Eine Zusammenarbeit mit mehreren etablierten Entwicklern sorgt dafür, dass das Casino ohne Oasis stets aktuelle und vielseitige Spieloptionen anbietet.

Zahlungsmethoden inklusive Kryptowährungen

Ein gutes Online Casino ohne Spielersperrsystem Oasis betet eine Vielzahl von sicheren und schnellen Zahlungsmethoden. Dazu gehören traditionelle Optionen wie Kreditkarten und Banküberweisungen sowie moderne E-Wallets wie PayPal, Skrill und Neteller. Immer mehr Casinos akzeptieren auch Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin, was zusätzliche Flexibilität bei Ein- und Auszahlungen bietet.

Beim Überprüfen der Zahlungsmethoden sollten Sie auf die Bearbeitungszeiten für Ein- und Auszahlungen achten. Einige Zahlungsmethoden ermöglichen sofortige Transaktionen, während andere mehrere Tage in Anspruch nehmen können. Zudem ist es wichtig, mögliche Gebühren zu kennen, die bei bestimmten Zahlungsmethoden anfallen könnten.

Guter 24/7 Kundenservice

Ein zuverlässiger Kundenservice ist unerlässlich, besonders wenn Sie auf Probleme oder Fragen stoßen. Ein gutes Casino sollte einen kompetenten 24/7-Kundensupport anbieten, der über verschiedene Kanäle wie Live-Chat, E-Mail und Telefon erreichbar ist.

Testen Sie den Kundenservice vorab, um sicherzustellen, dass Ihre Anfragen prompt und professionell beantwortet werden. Ein freundlicher und hilfsbereiter Support kann den Unterschied machen, wenn es darum geht, schnell Lösungen zu finden und Ihr Spielerlebnis angenehm zu gestalten.

Fazit

Die Auswahl eines Online Casinos ohne Oasis erfordert sorgfältige Überlegungen und eine gründliche Überprüfung verschiedener Kriterien. Achten Sie stets auf eine gültige Lizenzierung und Regulierung, ein vielfältiges Spielangebot von renommierten Anbietern, sichere und schnelle Zahlungsmethoden inklusive Kryptowährungen, sowie einen zuverlässigen 24/7-Kundensupport.

Wenn Sie all diese Punkte berücksichtigen, können Sie sicher sein, ein seriöses und vertrauenswürdiges Online Casino auszuwählen, das Ihnen ein sicheres und angenehmes Spielerlebnis bietet.