Moderne Brillentrends: Was ist angesagt?

Die Brillenmode entwickelt sich ständig weiter und bietet immer wieder neue Trends. Ob klassisch, extravagant oder sportlich – für jeden Geschmack und jeden Anlass gibt es die passende Brille. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die aktuellen Brillentrends und zeigen, was momentan besonders angesagt ist.

Neben den Brillengestellen spielen auch die Materialien und Farben eine wichtige Rolle in der Optik. Wir stellen Ihnen die neuesten Trends vor und geben Tipps, wie Sie diese gekonnt in Ihren eigenen Stil integrieren können.

Die neuesten Brillengestelle für einen stilvollen Look

Die Auswahl an Brillengestellen ist vielfältig und reicht von klassischen bis hin zu trendigen Formen. Ob Cat-Eye, Oversize, Panto oder Wayfarer – es ist für jeden Geschmack und jede Gesichtsform etwas dabei.

Besonders beliebt sind derzeit folgende Formen:

Cat-Eye: Diese Brillengestelle zeichnen sich durch ihre geschwungene Form aus, die an Katzenaugen erinnert. Sie betonen die Wangenknochen und verleihen dem Gesicht eine feminine Note.

Oversize: Große, auffällige Brillengestelle sind ein echter Hingucker. Sie eignen sich besonders für schmale Gesichter und verleihen dem Look eine individuelle Note.

Panto: Die runde Form der Panto-Brillengestelle passt zu vielen Gesichtsformen und sorgt für einen zeitlosen, eleganten Look.

Wayfarer: Der Klassiker unter den Brillengestellen. Die eckige Form mit den abgerundeten Ecken steht fast jedem und lässt sich vielseitig kombinieren.

Aktuelle Brillenmode: Materialien und Farben

Die Welt der Brillenmaterialien ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack das Richtige. Ob leichter Kunststoff, elegantes Metall oder trendiges Acetat – jedes Material hat seine eigenen Vorzüge. Kunststoff besticht durch sein geringes Gewicht und die große Farbauswahl, während Metall für Stabilität und zeitlosen Chic steht. Acetat hingegen überzeugt mit seiner Flexibilität und der Möglichkeit, interessante Muster und Strukturen zu kreieren.

Auch bei den Brillenfarben ist die Palette sehr groß. Neben klassischen Tönen wie Schwarz, Braun und Grau liegen derzeit vor allem Pastelltöne und transparente Gestelle im Trend. Sie verleihen dem Look eine frische, moderne Note und passen gut zu einem legeren Outfit. Wer es etwas natürlicher mag, greift zu Brillen in Holzoptik, die einen Hauch von Wärme ausstrahlen.

Brillengläser: Funktionalität trifft auf Ästhetik

Bei der Wahl der passenden Brille spielen nicht nur die Gestelle eine wichtige Rolle, sondern auch die Brillengläser. Moderne Brillengläser bieten eine Vielzahl von Funktionen, die das Sehen verbessern und den Augen zugutekommen. Ob Einstärken- oder Gleitsichtgläser, es gibt für jeden Bedarf die passende Lösung.

Einstärkengläser eignen sich für Menschen, die entweder in der Ferne oder in der Nähe scharf sehen möchten. Gleitsichtgläser hingegen ermöglichen ein stufenloses Sehen in allen Entfernungen, ohne die Brille wechseln zu müssen. Zusätzliche Funktionen wie Blaufilter, Entspiegelung und fotochrome Gläser bieten noch mehr Komfort für die Augen:

Blaufilter reduzieren den Anteil an potenziell schädlichem blauem Licht, das von digitalen Geräten ausgestrahlt wird.

Entspiegelung minimiert störende Reflexionen auf der Brillenglasoberfläche und sorgt für ein klareres Sehen.

Fotochrome Gläser passen sich den Lichtverhältnissen an und dunkeln bei Sonneneinstrahlung automatisch ab.

Blaufilter reduzieren den Anteil an potenziell schädlichem blauem Licht, das von digitalen Geräten ausgestrahlt wird.

Entspiegelung minimiert störende Reflexionen auf der Brillenglasoberfläche und sorgt für ein klareres Sehen.

Fotochrome Gläser passen sich den Lichtverhältnissen an und dunkeln bei Sonneneinstrahlung automatisch ab.

Fazit

Die aktuellen Brillentrends bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, um den eigenen Stil zu unterstreichen. Ob klassisch, modern oder extravagant – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Auswahl an Materialien und Farben ist größer denn je und ermöglicht es, eine individuelle Brille zu finden, die gut zum persönlichen Look passt. Auch bei den Brillengläsern gibt es interessante Neuerungen.