Slot Games im Test: Was versprechen die modernen Spiele?

Viele kennen sie bereits von Spielautomaten. Mittlerweile haben es die berüchtigten Slot Games auch ins Internet geschafft. Das Zocken schafft sowohl Erfolgsmomente als auch Enttäuschungen. Was die Spiele ausmacht, wie der Einsatz funktioniert und was es sonst noch zu beachten gibt, erfahren Sie hier.

So funktionieren Slot Games

Das Prinzip ist schnell erklärt: Die meisten Spiele basieren auf einer Mini-Geschichte und entführen in fremde Welten wie das antike Griechenland oder Geheimtempel. Interessierte können etwa Titel wie Dolphins Pearl online spielen. Es funktioniert auf eine ähnliche Weise wie die anderen Slots. Die sich drehenden Walzen in der Mitte des Felds sind der Schlüssel zum Erfolg. Auf Entscheidung des Gamers werden sie angehalten und präsentieren Symbole in unterschiedlichen Reihenfolgen. In der Regel müssen mindestens drei gleiche oder anderweitig verbundene Symbole eine Linie bilden. Falls das nicht der Fall ist, verliert der Teilnehmer und startet eine neue Runde. Andersherum winkt ein Gewinn, wenn die korrekte Reihenfolge getroffen wurde. Die genaue Höhe hängt vom jeweiligen Anbieter ab und basiert auf mathematischen Berechnungen, die sich zum Teil unterscheiden. Ursprünglich stammt die Spielmechanik von den Spielautomaten im Wilden Westen ab. Damals wurde größtenteils nur eine Reihe von drei Walzen eingesetzt. Jene Automaten können heute noch an einigen Orten wie Museen bewundert werden, sind ansonsten aber nahezu ausgestorben. Die digitalen Slots verfügen nahezu immer über fünf Reihen.

Wo und wie kann man spielen?

Die auf dem Markt erhältlichen Titel sind bei einer ganzen Reihe von Online-Casinos auffindbar. Verbraucher sollten auf eine offizielle Lizenz der Spielbank achten, um keinen Betrügern auf den Leim zu gehen. Dafür ist auf der Website jeweils unten ein Hinweis erhalten, der auf die sogenannte White List verlinkt. Sie zählt sämtliche legal in Deutschland tätigen Dienstleister auf und bescheinigt deren Seriosität.

Wer zocken möchte, muss sich zunächst bei der Spielbank registrieren. Hierfür sind eine Verifikation mit dem Personalausweis sowie ein Bankkonto erforderlich. Sofern keine Freispiele im Angebot sind, ist zunächst ein bestimmter Betrag einzuzahlen, der dann gegen virtuelle Münzen eingetauscht wird. Letztere ermöglichen das Spiel erst. Eine Aufladung kann jederzeit erfolgen. Allerdings ist ein monatliches Limit von etwa 1000 € aus gesetzlichen Gründen verpflichtend. Es hängt mit den gesetzlichen Glücksspielregelungen zusammen und soll dem Schutz der Anwender dienen. Durch Nachweise der Bonität wird diese Grenze deutlich angehoben.

Welcher Einsatz wird benötigt?

Das hängt vom jeweiligen Dienst ab. Bei der Mehrheit der Online-Casinos hat sich ein Mindesteinsatz von circa 10 € etabliert. Allerdings sind bei zahlreichen Spielbanken Freispiele erhältlich, für die keine Einzahlung notwendig sind. Hierzu sollten die Nutzer nach Boni Ausschau halten. Die Casinos werben in regelmäßigen Abständen mit Bonuszahlungen, für die man 10, 20 oder sogar 50 Freispiele ohne Einzahlung erhält. Den Einsatz können die Anwender per Banküberweisung oder mithilfe von Zahlungsdienstleistern auf ihr Konto übertragen.

Eigene Erfahrungen notwendig

Für die meisten Menschen gehört Spielen zum Alltag. Wessen Interesse an den Slots geweckt wurde, sollte daher selbst den Versuch wagen und den für sich passenden Titel entdecken.