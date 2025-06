Startups im IT-Sektor: Schweinfurt wandelt sich zum digitalen Innovationsstandort

SCHWEINFURT – Man vermutet es nicht unbedingt, wenn man an den Standort Schweinfurt denkt. Da hat man zunächst Industrie, Maschinenbau oder Kugellager im Sinn. Aber in den letzten Jahren hat sich leise, aber zielstrebig eine neue Gründerszene entwickelt. Junge IT-Startups, mit mutigen Ideen und technischem Know-how, die die Zukunft gestalten wollen.

Getragen von der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) und lokalen Teams & Initiativen entsteht damit in Schweinfurt, mit kleinen Schritten, etwas sehr Feines: Ein kleines aber feines Ökosystem für Tech-Gründungen.

Schweinfurt – mehr als Maschinenbau

Lange Zeit war Schweinfurt vor allem für seine Großunternehmen aus der Schwerindustrie bekannt. SKF, ZF, Schaeffler, das ist auch heute noch allgegenwärtig. Doch während die Industrie weiterläuft, wandelt sich das Umfeld.

Denn immer mehr junge Gründer setzen gerade auf digitale Lösungen. Sei es im Bereich von Automatisierung, Softwareentwicklung oder gar Extended Reality.

Was die Region dabei besonders macht: Sie bietet Raum für Experimente. Günstige Mieten, kurze Wege, eine (noch) überschaubare, aber sehr aktive Gründerszene – ein hervorragendes Pflaster also, um Ideen auf Wachstum zu trimmen. Hinzu kommt: Würzburg, Bamberg und Nürnberg sind nicht fern und punkten dort jeweils mit eigenen, wieder neuen, Netzwerken, Zugängen und Talenten.

THWS und Startbahn27: Rückenwind für Tech-Gründer

Seit Anfang 2022 macht sich unter anderem das Projekt Entrepreneurship Campus der Hochschule für Existenzgründer:innen stark – durch Coachings, Räume und Ressourcen, Projektpartnerschaften und durch den Zugang zu Netzwerken.

Die THWS bringt Theorie und Praxis zusammen, fördert das Arbeiten im interdisziplinären Team und dabei, das eigene technische Know-how in ein Geschäftsmodell zu übersetzen. Während ihres Studiums lernen die Studierenden, wie sie einen Businessplan schreiben, einen Pitch vorbereiten und welche Fördermittel sie beantragen können.

Eines dieser Start-ups ist XRify aus dem Kreis der THWS. Das junge Unternehmen entwickelt Extended-Reality-Lösungen für die Planung von Fabriken – und zeigt, wie akademisch erlerntes Wissen zu marktfähigen Lösungen werden kann. Inzwischen kooperiert das Start-up mit Maschinenbauern aus der Region.

Startbahn27 – Vom Campus in die Welt

Eine weitere wichtige Anlaufstelle in der Stadt: Startbahn27. Die Initiative bringt Gründer mit Investoen, Unternehmen und Mentoren zusammen. Sie bietet Workshops, Pitch-Events und individuelle Beratung – von der Idee bis zum Unicorn.

Besonders hilfreich ist der enge Bezug zur regionalen Wirtschaft. So entstehen konkrete Kooperationen, etwa zwischen Startups und etablierten Industriepartnern. Durch den Austausch mit KMUs entwickeln viele Gründer praxisnahe Produkte – zum Beispiel für das Internet of Things (IoT), Predictive Maintenance oder cloudbasierte ERP-Lösungen.

Drei Beispiele für erfolgreiche IT-Startups in Schweinfurt

Die Startup-Szene in Schweinfurt ist noch klein, aber wachstumsstark. Drei Unternehmen zeigen exemplarisch, wohin die Reise gehen kann:

1. XRify GmbH

– Gründung: 2023

– Fokus: AR/VR-gestützte Planung in der Industrie

– Besonderheit: Ausgründung aus der THWS, mehrfach ausgezeichnet

2. EcoPlan Systems

– Gründung: 2021

– Fokus: Softwarelösungen für nachhaltige Produktionsketten

– Besonderheit: Partnerschaft mit Mittelständlern der Region

3. CodeSquare

– Gründung: 2022

– Fokus: Webanwendungen und UX-Design für B2C-Plattformen

– Relevanz: Auch interessant für Branchen mit hohen Anforderungen an Usability.

Diese Startups zeigen: Auch abseits der Metropolen entstehen spannende Technologien – mit echtem Mehrwert für Anwender und Unternehmen.

Regionale Förderlandschaft im Aufschwung

Neben THWS und Startbahn27 gibt es in der Region eine wachsende Zahl an Unterstützungsangeboten:

EXIST-Gründerstipendium für Hochschulabsolventen mit innovativen Ideen

FLÜGGE-Programm des Bayerischen Wirtschaftsministeriums

IHK-Gründerservice mit Beratung, Businessplan-Checks und Netzwerkveranstaltungen

Wettbewerbe wie „Digitale Gründerinitiative Mainfranken“

Diese Programme bieten nicht nur Geld, sondern auch Sichtbarkeit – ein entscheidender Faktor für Startups in der Frühphase.

Infrastruktur, Talente, Lebensqualität: Standortvorteile Schweinfurt

Neben Fördermitteln und Netzwerken bietet Schweinfurt weitere Pluspunkte:

Kurze Wege zu Entscheidern: Lokale Verwaltung, Kammern und Hochschulen arbeiten eng zusammen.

Technische Talente: Die THWS bringt jedes Jahr Hunderte Absolventen hervor – vor allem in den Bereichen Informatik, Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen.

Lebensqualität und Erschwinglichkeit: Wohnen und Leben sind deutlich günstiger als in München oder Frankfurt.

Viele Gründer schätzen genau diese Kombination: konzentriertes Arbeiten ohne Großstadtstress – und dennoch gut angebunden.

Herausforderungen bleiben – doch der Kurs stimmt

Natürlich läuft nicht alles reibungslos. Gründer:innen in Schweinfurt stehen vor typischen Hürden:

Kapitalmangel: Die Investorenlandschaft in Unterfranken ist überschaubar.

Fachkräftemangel: IT-Talente sind gefragt – und oft in Großstädten gebunden.

Sichtbarkeit: Wer in Berlin oder München gründet, bekommt schneller Aufmerksamkeit.

Doch laut KfW-Gründungsmonitor 2024 verlagern sich Gründungen zunehmend in kleinere Städte, die genau dieses Umfeld bieten: Fokus, Ruhe und trotzdem gute Vernetzung. Wer bereit ist, sich auf das Ökosystem einzulassen, findet hier Raum zum Wachsen.