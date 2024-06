Mellrichstadt: Gibt es Zeugen für Firmeneinbrüche?

MELLRICHSTADT, Lkr. Rhön-Grabfeld – In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es Am Galgenturm in Mellrichstadt zu zwei Einbrüchen in Firmengebäude.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster bzw. die Haupteingangstür unberechtigt Zugang zu den Gebäuden. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume nach möglichem Diebesgut. Bei Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass rund 1.000 Euro Bargeld entwendet worden. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf ca. 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Mellrichstadt sucht, unter Tel. (09776) 806-0, Zeugen, welche in der Zeit zwischen 22:45 Uhr und 05:45 Uhr, Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.