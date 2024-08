Metall-Diebstahl von Firmengelände

OERLENBACH – In den frühen Morgenstunden des 16.08.2024, zwischen 02:00 und 03:00 Uhr, machten sich zwei bislang unbekannte Täter auf dem Lagergelände einer Rottershäuser Baufirma an der Staatsstraße 2445 zu schaffen.

Die Täter versuchten, in sämtliche Gebäude einzubrechen, brachen Lagerhallen auf und entwendeten Metall im Wert von ca. 3.000 Euro.

Weiterhin schlossen die Täter einen Teleskoplader des Unternehmens kurz, hängten an diesen einen Anhänger der Firma und durchbrachen damit das massive Zufahrtstor, welches dadurch zerstört wurde. Die Flucht endete für die Täter auf einem Feld gegenüber, wo der Anhänger kippte und ebenfalls stark beschädigt wurde. Beide Fahrzeuge ließen die Täter auf dem Feld zurück.

Eine Fahndung mit starken Polizeikräften verlief nach Bekanntwerden der Tat erfolglos. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich des Lagergeländes oder der Moto-Cross-Strecke an der Staatsstraße 2445 gemacht haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Tel.-Nr. 0971/7149-0 in Verbindung zu setzen.