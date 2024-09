Mighty Dogs: Der Auftakt zur Vorbereitung geht an die Rockets

SCHWEINFURT – Trotz hoher Temperaturen starteten die Mighty Dogs in die Saison 2024/25 mit ihrem ersten Vorbereitungsspiel. Am Samstag reisten sie bei 30 Grad Außentemperatur, begleitet von etwa 15 Fans, zur Eishalle in Diez, um gegen die EG Diez-Limburg Rockets anzutreten. Ohne einige Stammspieler wie Hood, Cermak, Pohl und Freibert versuchte Trainer Semjon Bär, neue Ansätze auszuprobieren und die Mannschaft auf den Saisonstart im Oktober vorzubereiten.

Das Spiel begann verhalten, und die EGDL nutzte eine frühe Überzahl, um das 1:0 zu erzielen. Im Verlauf des ersten Drittels konnte Schweinfurt zwar einige Chancen erarbeiten, doch die Rockets erhöhten schließlich auf 3:0. Im zweiten Drittel zeigte sich der ERV etwas stärker, verpasste jedoch mehrere Chancen auf einen Anschlusstreffer. Die Rockets bauten ihre Führung auf 5:0 aus. Im letzten Drittel gelang den Mighty Dogs durch Lucas Kleider das erste Tor der Saison, bevor Diez-Limburg den Endstand von 8:1 herstellte.

Trainer Semjon Bär war trotz der deutlichen Niederlage nicht unzufrieden, betonte aber, dass noch viele Flüchtigkeitsfehler abgestellt werden müssen. Die Mannschaft müsse sich erst einspielen, und die fehlenden Spieler werden bald zum Team stoßen.

Am kommenden Freitag treffen die Mighty Dogs auswärts auf die Chemnitz Crashers, bevor das Rückspiel am Sonntag im Icedome stattfindet.