Mighty Dogs starten in die Bayernliga-Saison 2024/2025

SCHWEINFURT – Die neue Bayernliga-Saison 2024/25 steht kurz vor dem Start und die Vorfreude steigt. Am Sonntag, den 13. Oktober, beginnt für die Mighty Dogs offiziell die neue Spielzeit. Doch bevor es in der Liga ernst wird, steht noch ein letztes Testspiel auf dem Programm. Im Rahmen der Saisonvorbereitung treffen die Mighty Dogs auf heimischem Eis auf den Landesligisten EV Pegnitz.

Der EV Pegnitz, auch bekannt als die Ice Dogs, erreichte in der vergangenen Landesliga-Saison nach der Hauptrunde den dritten Tabellenplatz hinter Haßfurt und Waldkraiburg. Obwohl sie sich im Playoff-Achtelfinale souverän mit 2:0 gegen den SC Forst durchsetzen konnten, scheiterten sie im Viertelfinale knapp an den Haßfurt Hawks. Für den ERV Schweinfurt wird das Aufeinandertreffen mit Pegnitz kein leichtes Spiel, besonders nachdem die Ice Dogs kürzlich beim Bayernligisten ERSC Amberg mit 3:5 gewannen. Das bevorstehende Testspiel wird für das Team um Tomas Kubalik und Semjon Bär eine wichtige Generalprobe vor dem Saisonauftakt.

Der Ligabetrieb für die Mighty Dogs beginnt am 13. Oktober mit einem Auswärtsspiel gegen den EV Dingolfing. Das Spiel wird um 18 Uhr in Niederbayern angepfiffen. Dingolfing, das die letzte Saison auf dem 13. Platz beendete, sicherte sich den Klassenerhalt und hofft auf eine erfolgreiche zweite Saison in der Bayernliga. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem Kontingentspieler Anthony Gagnon, der in der vergangenen Saison 23 Tore beisteuerte und als Topscorer glänzte.

Trainer Dustin Whitecotton, der die Mannschaft durch einige spannende Neuzugänge verstärken konnte, wird auf Spieler wie Leon Abstreiter und den DNL-Talent Kevin Schinko setzen. Auch die Verpflichtung von Christoph Schedlbauer als neue Nummer eins im Tor soll das Team weiter stabilisieren.

Für das Testspiel am 11. Oktober gegen Pegnitz steht dem Trainerteam fast der gesamte Kader zur Verfügung, außer Dylan Hood, der aufgrund eines MRT-Termins am Freitag ausfallen könnte. Dennoch ist das Team optimistisch, ein erfolgreiches Wochenende zu absolvieren.

Hinweise zum Heimspiel gegen den EV Pegnitz:

Hinweise zum Auswärtsspiel gegen Dingolfing:

Einlass: 17:00 Uhr

Bully: 18:00 Uhr

Stadionadresse: Stadionstraße 48, 84130 Dingolfing