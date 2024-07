Miltenberg: Bei einem Betriebsunfall wird ein 59-Jähriger lebensgefährlich verletzt

ESCHAU, LKR. MILTENBERG – Nach einem Betriebsunfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb am Mittwochnachmittag wurde ein 59-Jähriger mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16:40 Uhr ging die Mitteilung aus dem Betrieb „An der Auhecke“ bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums ein. Ein 59-Jähriger wurde bei Arbeiten dem Sachstand nach von einem Heuballen getroffen und hierbei lebensgefährlich verletzt. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat vor Ort die weiteren Ermittlungen aufgenommen und versucht nun insbesondere die Hintergründe des folgenschweren Unfalls zu klären.