Minderjähriger wirft bei Erblicken der Streife fünf Joints weg

SCHWEINFURT, WOLFSGASSE – Am Sonntagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, wurde in der Wolfsgasse ein 17-Jähriger auf einem E-Scooter von der Polizei gestoppt und kontrolliert. Als der junge Mann den Streifenwagen bemerkte, warf er eine Tüte weg, in der sich fünf bereits angerauchte Joints befanden.

Der Verdacht, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hatte, führte zur Anordnung und Durchführung einer Blutentnahme. Die Joints wurden sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen.