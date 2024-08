Mit dem Freizeitexpress zur Familienwanderung in den Hassbergen

Mit Rosi der Natur auf der Spur in Ebern: Auf dem ehemaligen Standortübungsplatz der Kaserne Ebern hat sich eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. Beispielsweise lebt dort eine besondere Wanzenart, die es deutschlandweit nur an einem einzigen Ort, nämlich in Ebern, gibt. An 14 Info-Stationen können zusammen mit „Rosi“, der Essigrosendickfühlerweichwanze, Flora und Fauna kennengelernt und Prägestempel gesammelt werden. Den Stempel-Flyer gibt es an der Tourist-Information Ebern – wurden alle Stempel gesammelt, wartet dort auch eine Überraschung.