Mit gestohlenem Pkw unterwegs – 31-Jähriger leistet sich Verfolgungsjagd mit Polizei – Zeugen gesucht

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Samstagmorgen flüchtete ein 31-jähriger Mann mit überhöhter Geschwindigkeit vor mehreren Streifenwagen der Polizei und beschädigte dabei drei Polizeifahrzeuge. Der Mann wird nun wegen einer Reihe von Straftaten untersucht, und die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Pkw-Fahrer entzieht sich Kontrolle in Schweinfurt

Gegen 06:40 Uhr wollten Beamte der Schweinfurter Polizei einen VW Golf in der Landwehrstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer reagierte jedoch nicht und floh mit hoher Geschwindigkeit über die B286 bis zur Autobahnanschlussstelle Poppenhausen. Dort setzte er seine Flucht auf der A71 in Richtung Erfurt fort.

Zwischenzeitlich nahmen mehrere Polizeistreifen aus Schweinfurt, der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck sowie der Polizeien Bad Kissingen und Bad Neustadt/Saale die Verfolgung auf.

Anhaltung in Niederlauer – mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt

Der Flüchtige verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Münnerstadt und geriet im Ortsbereich Niederlauer in eine Sackgasse. Beim Anhalteversuch rammte der Fahrer zwei Streifenwagen und setzte seine Flucht fort. Wenige Straßen weiter endete die Verfolgungsfahrt, als der Mann erneut mit einem Polizeifahrzeug kollidierte und schließlich zum Stillstand kam.

Obwohl die Streifenwagen weiterhin fahrbereit blieben, entstanden erhebliche Sachschäden. Glücklicherweise wurden keine Polizisten verletzt.

VW gestohlen – Weitere Ermittlungen eingeleitet

Wie sich herausstellte, fuhr der 31-Jährige einen in Fürth gestohlenen Pkw. Er wurde festgenommen, und das stark beschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt. Seine 28-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls vorübergehend festgenommen, jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen.

Da der Mann vermutlich unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem besaß er keinen Führerschein.

Richterliche Vorführung und Zeugenaufruf

Der Mann wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er wird unter anderem wegen Kfz-Diebstahls, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angeklagt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck bittet Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich unter Tel. 09722/9444-0 zu melden.