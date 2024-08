Mit nicht zu gelassenem E-Scooter und falschen Fünfziger an der Tanke

WÜRZBURG/Sanderau – Am Samstag in den frühen Abendstunden versuchte ein Kunde, an einer Tankstelle in der Sanderau mit einem falschen Fünfzig-Euro-Schein zu bezahlen.

Der Tankstellenmitarbeiter bemerkte sofort, dass der Schein gefälscht war, und verständigte die Polizei . Bei der Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass der 24-jährige Verdächtige mit einem nicht zugelassenen E-Scooter zur Tankstelle gekommen war. Während der Befragung fiel auf, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei brachte den Mann zur Dienststelle, um eine Blutentnahme durchzuführen. Bei den weiteren Ermittlungen gab der Verdächtige an, dass er zuhause eine geringe Menge Amphetamin besitze, welches daraufhin sichergestellt wurde. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt. Der Beschuldigte muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.