Mit Spielzeugpistole auf Passantin gezielt und damit umfangreicher Polizeieinsatz ausgelöst – Schnelle Festnahme – Ermittlungen eingeleitet

GLATTBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein junger Mann hat am Donnerstagnachmittag einen Polizeieinsatz verursacht. Er soll aus einem Auto heraus auf eine Frau gezielt haben. Wie sich später herausstellte handelte es sich dabei um ein Spielzeug, das einer echten Waffe täuschend ähnlich sah. Die Polizei Aschaffenburg war schnell vor Ort, hat den Mann festgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Mitteilung über bedrohliche Situation auf der Straße

Eine 34 Jahre alte Frau befand sich zu Fuß mit ihrem Kind gegen 15:00 Uhr in der Elise-Oberle-Straße im Kreuzungsbereich zum Weihersgrund. Dem Sachstand nach zielte ein ihr unbekannter Mann unvermittelt aus einem vorbeifahrenden Pkw bedrohlich mit einer echt wirkenden Waffe in Richtung der beide Personen und fuhr im weiteren Verlauf davon. Die Passantin verständigte daraufhin die Polizei, die unverzüglich mit eine Vielzahl an Streifenfahrzeugen vor Ort war und nach dem Flüchtigen fahndete.

Rascher Fahndungserfolg und schnelle Festnahme – Polizei findet Spielzeugpistole

Etwa eine Stunde nach dem Notruf konnten die Beamten an einem Wohnanwesen im Ortsgebiet das beschriebene Fahrzeug feststellen und den 21-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine ungefährliches Spielzeug handelt. Die Polizei hat dennoch ein Strafverfahren wegen des Tatverdachts der Bedrohung eingeleitet. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach gibt es zwischen der betroffenen Frau und dem Tatverdächtigen keine Vorbeziehung. Nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt.