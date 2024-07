Mittelstürmer Alem Japaur wechselt zum FC Würzburger Kickers

WÜRZBURG – Der 20-jährige Angreifer kommt vom FC Augsburg, wo er seine fußballerischen Wurzeln in der Jugendabteilung hat und zuletzt in der U23 wertvolle Erfahrungen in der Regionalliga Bayern sammeln konnte. In der vergangenen Saison überzeugte Japaur mit beeindruckenden 10 Toren und 6 Torvorlagen in 33 Einsätzen.

Alem Japaur freut sich über seinen Wechsel und ist optimistisch: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei den Würzburger Kickers. Die Mannschaft und das gesamte Umfeld haben einen sehr professionellen Eindruck auf mich gemacht. Ich bin überzeugt davon, dass ich hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen kann und werde alles geben, um der Mannschaft beim Ziel Aufstieg in die 3. Liga zu helfen.“

Auch Sportdirektor Sebastian Neumann sieht die Verpflichtung sehr positiv: „Alem ist ein vielversprechender Spieler, der in der vergangenen Saison seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Mit seiner Torgefahr, seiner Dynamik und seinem Einsatzwillen wird er eine wertvolle Verstärkung für die Mannschaft sein. Wir sind überzeugt, dass er bei uns weiter wachsen und sich noch entscheidend weiterentwickeln kann.“