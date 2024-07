Mitten im Ort – mitten im Gespräch über Wärmepumpen im Altbau

WARTMANNROTH – Wohngebäude spielen eine wichtige Rolle, um die Energiewende als gesellschaftliche Aufgabe zu bewältigen. Nicht erst mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz machen sich viele Menschen Gedanken, ob und wie klimafreundliche Alternativen auch in Bestandsgebäuden sinnvoll und rentabel genutzt werden können. Den Veranstaltern der Vortragsreihe zur Innenentwicklung „Mitten im Ort – mitten im Gespräch“ ist es gelungen, dazu zwei Experten als Referenten zu gewinnen.

Leonie Hassenjürgen, Klimaschutzkoordinatorin des Landkreises Bad Kissingen, zeigt und erläutert das im Jahr 2023 an den Start gegangene Online-Angebot Solar- und Gründachkataster und gibt Hinweise zu dessen Nutzung. Ist meine Dachfläche überhaupt geeignet für die Nutzung von Solarenergie oder für eine Dachbegrünung? Rentiert sich eine Investition in eine Photovoltaikanlage oder Solarthermie und wie groß muss die Anlage sein um zu meinem Bedarf zu passen? Diese und weitere Fragen lassen sich für alle Dachflächen des Landkreises Bad Kissingen mit dem Solar- und Gründachkataster beantworten.

Wie funktionieren Wärmepumpen? Was ist in Bestandsbauten zu beachten und müssen Bestandsgebäude zuvor immer vollumfänglich saniert werden? Was ist mit dem Strombedarf und den Betriebskosten einer Wärmepumpe und gibt es auch noch ganz andere Möglichkeiten? Darüber informiert Sebastian Lell, unabhängiger Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern in seinem Vortrag. Im Anschluss haben die Gäste die Möglichkeit, Fragen zu stellen, miteinander und mit den Referenten ins Gespräch zu kommen.

Organisiert wird die Veranstaltung im Rahmen der Innenentwicklungsreihe „Mitten im Ort – mitten im Gespräch“ gemeinsam von der Allianz Fränkisches Saaletal, den Städtischen Volkshochschulen Bad Kissingen-Hammelburg, der Verbraucherzentrale Bayern sowie dem Innenentwicklungsmanagement des Landkreises Bad Kissingen.

„Mitten im Ort – mitten im Gespräch“, Vorstellung des Solar- und Gründachkatasters, Wärmepumpe im Altbau, 24. Juli, 18.30 Uhr, Feuerwehrhaus, Am Schafberg 8, 97797 Wartmannsroth. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, Information unter Tel.: 09732/902307.