Arnstein: 13-Jährige wird von e-Bike-Fahrer überholt und stürzt – Diesen kümmert es nicht – Gibt es Zeugen?

ARNSTEIN, Lkr. Main-Spessart – Bereits am Montag, dem 08.04.2024, gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Unfall in der Sondheimer Au in Arnstein. Dabei überholte ein Mann mit einem E-Bike eine 13-Jährige Fahrradfahrerin. Diese kam durch das Überholmanöver zu Fall und erlitt dabei einige Schürfwunden. Der E-Bike Fahrer bemerkte den Sturz, fuhr jedoch ohne sich …

