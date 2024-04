Arnstein: 68-Jähriger sorgt sich um seine 98-jährige Mutter – Feuerwehr öffnete die Wohnungstüre

ARNSTEIN, Lkr. Main-Spessart – In der Nacht von Samstag auf Sonntag sorgte sich eine 68-jährige um ihre 98-jährige Mutter, die auf Kontaktversuche nicht reagierte und sich vermeintlich in hilfloser Lage befand. Die mit acht Einsatzkräften vor Ort anwesende Feuerwehr konnte die verschlossene Zimmertüre der Dame öffnen. Diese zeigte sich wohlauf und gab an aufgrund ihres …

>>> Mehr >>>