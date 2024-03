Aschaffenburg: Bewohner beobachtet Wohnungseinbruch – 21-Jähriger festgenommen und in Haft

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Am frühen Sonntagmorgen konnte ein 69-Jähriger einen Unbekannten beobachten, wie er gerade im Begriff war, in seine Wohnung in der Badergasse einzusteigen. Der 21-Jährige konnte auf seiner anschließenden Flucht festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt und sitzt in Haft. Dem Sachstand nach begab sich der 21-Jährige am Sonntag, …

>>> Mehr >>>