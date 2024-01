Aschaffenburg: Einbruch in Gaststätte – Aufmerksamer Zeuge verständigt Polizei – 22-Jähriger festgenommen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Am Samstagmorgen hat ein 22-Jähriger eine Gaststätte aufgebrochen. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei. Der 22-Jährige wurde festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der Mann der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Der 22-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Samstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, hat sich der Mann gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Kolpingstraße verschafft. Der 22-Jährige schlug dazu eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Ein Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam, reagierte goldrichtig und informierte umgehend die Polizei. Beamtinnen und Beamte der Aschaffenburger Polizei waren umgehend zur Stelle und nahmen den Mann kurz darauf noch in der Gaststätte fest. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und prüft hierbei auch mögliche Zusammenhänge zu ähnlich gelagerten Taten von Anfang Dezember bis zur Festnahme. Am Sonntag führten Beamte den Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht zur Klärung der Haftfrage vor. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl u. a. aufgrund des dringenden Tatverdachts des Diebstahls mit Waffen in sechs Fällen. Der Mann hatte dem Sachstand nach bei den Taten jeweils ein Pfefferspray bei sich.