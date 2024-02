Aschaffenburg: Erst niedergeschlagen, dann Fußtritte gegen den Kopf

WÜRZBURG/ASCHAFFENBURG – Ein 40-Jähriger schlug im Hauptbahnhof Aschaffenburg einen 48-Jährigen mit der Faust in das Gesicht. Als der Geschädigte am Boden lag, trat der Mann mehrmals mit dem Fuß gegen dessen Kopf. Er konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden. Am Samstagabend (17. Februar) gegen 20:00 Uhr kam es in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs Aschaffenburg zu …

