Aschaffenburg: Frau sexuell belästigt – Täter flüchtig – Ermittlungen aufgenommen

ASCHAFFENBURG / DAMM – Ein noch Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen eine Frau am Dämmer Tor offensichtlich sexuell belästigt. Nachdem die Frau lautstark auf sich aufmerksam gemacht hat, ist der Mann geflüchtet. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht mögliche Zeugen. Dem Sachstand nach war die 60-jährige Frau im Bereich der Passage am Dämmer Tor in Richtung …

>>> Mehr >>>