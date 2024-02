Aschaffenburg: Kurze Unachtsamkeit führt zu Unfall auf A3 – Sachschaden von rund 210.000 Euro

BISCHBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG – Dem Sachstand nach führte am Montagabend die kurze Unachtsamkeit eines Lkw-Fahrers zu einem Unfall auf der A3 mit einem Sachschaden von rund 210.000 Euro. Ein 40-Jähriger befuhr gegen 22:30 Uhr in seinem Lkw die A3 in Richtung Passau. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, kam der Fahrer aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit nach rechts auf …

>>> Mehr >>>