Aschaffenburg: Nach Frontalzusammenstoß – Pkw zurückgelassen und zu Fuß geflüchtet

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Am Dienstagabend kam es im Lufthofweg in Aschaffenburg zu einem Frontalzusammenstoß nach einem missglückten Überholmanöver. Der Unfallverursacher ließ seinen Pkw am Unfallort zurück und flüchtete zu Fuß. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Aschaffenburg überholte gegen 17:40 Uhr ein roter Pkw der Marke Rover einen vorausfahrenden Pkw trotz Gegenverkehrs in Form eines …

>>> Mehr >>>