Aschaffenburg: Nach versuchtem Tötungsdelikt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft – Weitere Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Nachdem ein 39-Jähriger seine ehemalige Partnerin am Montagvormittag in der Innenstadt angegriffen und schwer verletzt hat, hat der Ermittlungsrichter nun Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Er ist damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gefolgt. Wie bereits berichtet soll der Mann der 35-Jährigen in der Frohsinnstraße Stichverletzungen zugefügt haben. Die Frau wurde schwer …

