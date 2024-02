Aschaffenburg: Wohnungseinbruch – Drei Anwesen angegangen – Ein Einbruch scheitert an abgeschlossener Wohnungstür – Kriminalpolizei ermittelt

ASCHAFFENBURG UND LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes sind Unbekannte in zwei Wohnanwesen eingestiegen und haben Wertgegenstände entwendet. Ein weiterer Einbruchsversuch scheiterte an einer abgeschlossenen Wohnungstür. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung. HÖSBACH, OT FELDKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend, zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr, haben der oder die …

