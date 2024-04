Aschaffenburg: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus – Kripo ermittelt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Unbekannte nutzten die Abwesenheit einer Bewohnerin aus, um gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise. Der Einbruch in das Anwesen „Am Floßhafen“ ereignete sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 11:40 Uhr. Die Täter verschafften sich Zugang …

