Aubstadt: Zeugenaufruf – Körperverletzung beim Faschingszug

AUBSTADT, Lkr. Rhön-Grabfeld – Im Rahmen des Faschingsumzuges in Aubstadt am 04.02.24 wurde ein 39-Jähriger gegen 17.00 Uhr von einem bislang Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen und erlitt eine Verletzung am Auge. Der Täter wird auf etwa 20 Jahre geschätzt und trug einen Blaumann. Außerdem war er in Begleitung einer Dame – auch deren Personalien …

