Auch in Würzburg fliegen die Fäuste nach der Disco – Mann muss ins Krankenhaus

WÜRZBURG/Innenstadt – In der Nacht zum Sonntag kam es in einer Diskothek in der Veitshöchheimer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Discobesucher gegen 04:30 Uhr von einer bislang unbekannten männlichen Person mehrfach ins Gesicht geschlagen. Er wurde im Gesicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Würzburger Krankenhaus transportiert werden. …

