Bad Brückenau: 27-jähriger Trunkenbold bedroht 14-Jährige und zuvor noch eine weitere Frau

BAD BRÜCKENAU – Am Dienstagabend geriet ein 14-jähriges Mädchen, während es seinen Hund ausführte, in eine bedrohliche Situation mit einem 27-jährigen Mann. Der Mann lief in aggressiver Weise auf das Mädchen zu. Glücklicherweise griffen zwei Passantinnen mutig ein und halfen dem Mädchen. Beeindruckt von ihrem Einschreiten ließ der alkoholisierte Mann von seinem Vorhaben ab. Das …

>>> Mehr >>>