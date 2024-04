Bad Brückenau: Diebstahl aus abgestellten, aber leider unverschlossenen Auto – Gibt es Zeugen?

BAD BRÜCKENAU – Am Dienstagvormittag wurde aus einem in der Ernst-Putz-Straße abgestellten Pkw die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Ein unbekannter Täter nutzte einen unbeobachteten Moment, um die Geldbörse aus einem unverschlossenen, geparkten Fahrzeug zu entwenden. Das Portemonnaie wurde noch am selben Vormittag im Kurpark wieder aufgefunden. Lediglich …

