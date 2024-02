Bad Brückenau: Zu laut und mehr als doppelt so schnell

BAD BRÜCKENAU, Lkr. Bad Kissingen – Bei Geschwindigkeitsmessungen in der Innenstadt von Bad Brückenau, Ancenis- Straße am Samstagnachmittag war neben anderen Verkehrsteilnehmern ein 29jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad Suzuki zu schnell unterwegs. Die gemessene Geschwindigkeit betrug 101 km/h bei in diesem Straßenverlauf erlaubten 50km/h. Am Krad waren zudem die Endtöpfe des Zubehörendschalldämpfers am Auspuff nicht …

