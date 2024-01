Bad Kissingen A7: Ein Schwerverletzter bei Aquaplaning-Unfall mit 70.000 Euro Schaden

ELFERSHAUSEN A7, Lkrs. Bad Kissingen – Am Mittwoch gegen 09:30 Uhr, verunfallte ein 37-jähriger Fahrer eines Skoda Superb auf der A7 bei Elfershausen in Fahrtrichtung Kassel.

Die eingesetzten Beamten der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck rekonstruierten den Unfallhergang wie folgt. Der Fahrzeugführer fuhr alleinbeteiligt auf dem linken Fahrstreifen mit überhöhter Geschwindigkeit und verlor aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug prallte gegen die Mittelleitplanke. Dabei wurde ein Teil der Vorderachse inklusive Vorderrad abgerissen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein entgegenkommender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr den Gegenstand. Hierbei wurde der hintere rechte Reifen aufgerissen. Der Geschädigte konnte sein Fahrzeug sicher zum Stehen bringen, sodass niemand verletzt wurde.

Der Unfallverursacher wurde durch den harten Aufprall in die Mittelleitplanke zurück auf die Autobahn geschleudert und prallte in die linke Fahrzeugfront eines neben ihm fahrenden Lkw. Der 37-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall so stark verletzt, dass er durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein benachbartes Krankenhaus gebracht werden musste. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 70000 Euro. Die freiwilligen Feuerwehren von Hammelburg, Oberthulba und Bad Kissingen waren mit insgesamt 28 Personen vor Ort und unterstützten die eingesetzten Beamten bei den notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen bis die Autobahnmeisterei Oberthulba diese übernahm.