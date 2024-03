Bad Kissingen: Auseinandersetzung endet mit Schlag ins Gesicht

BAD KISSINGEN – Am Samstagmorgen, gegen 03.25 Uhr, wurde eine Auseinandersetzung an einer Gaststätte in der Schönbornstraße mitgeteilt. Ein 27-jähriger Mann wäre dort von einem Unbekannten geschlagen und umgestoßen worden und klagte nun über Schmerzen. Aufgrund der Beschreibung des Tatverdächtigen konnte dieser kurz darauf angetroffen und seine Personalien festgestellt werden. Der genaue Ablauf der Tat …

>>> Mehr >>>