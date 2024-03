Bad Kissingen: Immer Vorsicht beim Geldabheben – Am Bankautomaten abgelenkt und EC-Karte gestohlen!

BAD KISSINGEN – Am Montag, gegen 12:30 Uhr kam es in einer Bank in der Martin-Luther-Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter lenkte einen 86-jährigen Mann, der gerade Geld abhob, ab und klaute ihm seine EC-Karte. Der Täter hatte zudem die PIN ausgespäht und hob direkt 2.000 Euro ab. Etwaige Zeugen werden gebeten sich …

