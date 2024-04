Bad Kissingen: Ladendiebe werden erwischt und schlagen den Ladendetektiv

BAD KISSINGEN – In einem Verbrauchermarkt in der Steubenstraße ereignete sich am Freitagmorgen ein Ladendiebstahl. Der Ladendetektiv beobachtete, wie ein Pärchen ein Holzeinwegbesteck in die Handtasche der 31-jährigen Täterin steckte. Anschließend verließen die beiden, gemeinsam mit dem 28-jährigen Partner, den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Ladendetektiv sie ansprach, drehte der männliche Täter …

