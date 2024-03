Bad Kissingen: Mit Faust und Fuß ins Gesicht geschlagen

BAD KISSINGEN – Zwischen zwei Männern kam es am Mittwoch auf dem Marienplatz, gegen 15:05 Uhr, aufgrund von Geldschulden, zu einer verbalen Auseinandersetzung. In Folge dessen schlug der 52-Jährige einen 54-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Die sofort anfahrenden Streifen konnten alle Beteiligten noch am Tatort antreffen. Der Aggressor gestand seine Tat. Er habe …

>>> Mehr >>>