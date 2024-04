Bad Kissingen: Unfallflucht wurde von Zeugen beobachtet – 84-Jähriger bekommt Anzeige

BAD KISSINGEN – Am Freitagmorgen kam es in der Weingasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem geparkten Peugeot Kleintransporter. Der 84-jährige BMW-Fahrer blieb bei der Durchfahrt der Weingasse an der geöffneten Fahrzeugtüre des Kleintransporters hängen und entfernte sich vom Unfallort. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Verkehrsunfall konnte von …

