Bad Königshofen: Geldautomat gesprengt – Gibt es Zeugen?

BAD KÖNIGSHOFEN – Ein Geldautomat der Sparkasse wurde in den frühen Montagmorgenstunden gesprengt. Mittels Sprengstoff wurde der Automat in der Sparkassenstraße 6-8 gesprengt. Der Ausgabeautomat befand sich in einer Filiale der Sparkasse Bad Neustadt an der Saale. Die Täter flüchteten in einem dunklen Fahrzeug, möglicherweise der Marke Audi RS6 in Richtung der nahegelegenen B279. Nach …

