Bad Neustadt: 14-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN GRABFELD – Seit dem 21. März wird ein 14-jähriges Mädchen vermisst. Diese befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die 14-jährige Jasmin F. wurde am 21. März, gegen 16:30 Uhr, zuletzt am Bahnhof in Bad Neustadt gesehen – seitdem …

