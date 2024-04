Bad Neustadt: 19-Jähriger fährt im Vollsuff in den Graben und will auch noch flüchten

BAD NEUSTADT, Lkrs. Rhön-Grabfeld – Am Samstag, gg. 21.30 Uhr, meldete eine Zeugin einen augenscheinlich betrunkenen jungen Mann, der mit einem Mercedes in der Straße Am Aspen in Brendlorenzen in den Graben fuhr und versuchte diesen mit körperlicher Kraft wieder herauszuschieben. Als der 19-Jährige das heranfahrende Polizeifahrzeug erkannte, beabsichtigte er zu Fuß zu flüchten, konnte aber …

