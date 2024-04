Bad Neustadt: Diebstähle aus Büroraum – Gibt es Zeugen?

BAD NEUSTADT/SAALE – Lkr. Rhön-Grabfeld – In der Zeit von 23.04.2024 bis 24.04.2024, 07.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in das Point-Center in der Gartenstraße ein. Im Gebäudeinneren gelangten sie in verschiedene Räumlichkeiten, wo sie unterschiedliche Schränke und Schubladen öffneten bzw. aufbrachen und das darin befindliche Bargeld sowie Laptops der Firmen entwendeten. Der entstandene Sachschaden beläuft …

>>> Mehr >>>