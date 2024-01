Bad Neustadt: Fast doppelt so schnell – Das kostet den Lappen

BAD NEUSTADT – Am Samstag, in den Abendstunden, führte die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck in der Meininger Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei wurde ein BMW-Fahrer mit 92 Stundenkilometern bei erlaubten 50 Stundenkilometern gemessen.

Diesen erwartet nun ein Bußgeld von 260 Euro, 2 Punkte im Verkehrszentralregister sowie 1 Monat Fahrverbot.